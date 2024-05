Consumidores enfrentam dificuldades para recuperar dinheiro um ano após crises da Hurb e 123 Milhas

Um ano após a crise das empresas Hurb e 123 Milhas, consumidores continuam com dificuldades para recuperar os valores pagos por viagens não realizadas. No episódio mais recente do podcast “Educação Financeira”, são apresentadas dicas para os consumidores tentarem reaver seus investimentos, além de relatos de clientes que ainda aguardam reembolso.





Beatriz de Paula, uma carioca de 33 anos, compartilhou sua experiência frustrante ao comprar cinco pacotes de viagem da Hurb como presente de aniversário para sua filha. A viagem, prevista para maio, acabou se tornando um prejuízo de R$ 6 mil. “O maior prejuízo foi a expectativa criada em torno dessas viagens. A frustração está grande”, lamenta Beatriz.

O podcast também explora os desafios enfrentados por clientes da 123 Milhas. Michael Propst, professor de inglês, e sua esposa compraram três passagens para Paris com embarque em dezembro de 2024, mas, devido à recuperação judicial da empresa, não conseguiram o estorno solicitado. “Nos sentimos lesados por fazermos uma compra falsa que fomos obrigados a pagar”, declara Michael.

A advogada Cláudia Roitman oferece orientação jurídica sobre como os consumidores podem tentar recuperar seus valores, destacando a complexidade dos processos judiciais e a baixa prioridade dos consumidores nas filas de credores.

As crises dessas empresas começaram em 2023, quando aumentos nos preços de passagens e hospedagens após a pandemia inviabilizaram os modelos de negócios baseados em pacotes promocionais com datas flexíveis. Desde então, muitos clientes ficaram sem viagem e sem reembolso, apesar de várias tentativas de solução, incluindo recuperação judicial para a 123 Milhas e mudanças na administração do Hurb.

Fonte: G1