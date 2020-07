Conteúdo eleitoreiro deve ser retirado das redes sociais da Prefeitura de Novo Airão

A Prefeitura de Movo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) deverá retirar de suas redes sociais matérias que favoreçam o prefeito Roberto Frederico Paes Júnior. A recomendação foi feita à Justiça pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Também devem ser retirados os conteúdos que valorizam qualquer outro agente ou servidor público, ações, campanhas, obras e programas promovidos por órgãos públicos. O pedido foi feito em caráter antecedente após constatação de diversas publicações na página oficial da Prefeitura no Facebook que associam o nome do prefeito Roberto Frederico Paes Júnior às obras e serviços realizados pela Prefeitura.

Conforme a Promotoria de Justiça de Novo Airão, além do abuso do poder político, “indiscutível neste momento”, também há indícios de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. O titular da PJ de Novo Airão também requereu, além da retirada das matérias e imagens de conteúdo político eleitoreiro, pedido de quebra de sigilo telemático do perfil da Prefeitura Municipal de Novo Airão no Facebook.