Contrato para coleta de lixo em Itacoatiara pode conter irregularidade

Um contrato para coleta de lixo em Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) está com suspeita de irregularidades. A denúncia foi parar no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A suspeita é de que o contrato foi firmado com empresários parceiros do prefeito Mário Abrahim. O tribunal aceitou representação contra o gestor municipal, movida pelo empresário Carlos Leandro Oliveira Souza.

De acordo com Souza, o serviço é realizado sem identificação da empresa, com os funcionários atuando sem equipamentos de proteção e segurança e fardamentos. O documento foi encaminhado para a conselheira do TCE, Yara Lins.