Contrato para reforma da Prefeitura do Careiro da Várzea está sob investigação

Um contrato para reforma do prédio da Prefeitura do Careiro da Várzea (a 35 quilômetros de Manaus) está sob investigação. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou Inquérito Civil (IC) para apurar supostas irregularidades no documento.

De acordo com o promotor de Justiça Roberto Nogueira, foi considerada a instauração da notícia de fato nº 248.2021.000097, solicitando informações sobre as irregularidades apuradas. “Após a resposta da noticiada, constatou-se que havia indícios de irregularidades”, informou. Há, também, a necessidade de confecção de laudo técnico pericial, uma vez que é necessário verificar os materiais, valores, execução de serviço de engenharia, plano executivo, dentre outros que diferem da área jurídica.

O órgão ministerial nomeou para secretariar os trabalhos do presente Procedimento Administrativo o assessor jurídico do MPAM, Mauro Brandolt Junior.