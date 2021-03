Cooperativismo e associativismo rural são tema de capacitação virtual do Idam

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) dará início, nesta terça-feira (09/03), à Capacitação sobre Organizações de Produtores (Cooperativismo e Associativismo). O curso será disponibilizado por meio de videoconferência para técnicos de extensão rural do instituto e demais profissionais ligados ao tema. As inscrições estão abertas desde quinta-feira (04/03). A programação terá como tema a atuação dos técnicos de Ater junto às cooperativas e associações de produtores rurais no estado.

Segundo a gerente de Organizações de Produtores Rurais do Idam, Joyce Alice Almeida de Magalhães, coordenadora geral da capacitação, a programação tem como objetivo abordar aspectos gerais, específicos e jurídicos sobre cooperativismo e associativismo.

“Espera-se que os participantes saiam com visão holística sobre organização dos produtores, como forma de conduzir um comportamento diferenciado sobre as futuras adversidades ou tarefas a serem desenvolvidas na área da capacitação”, comentou.

A programação se estenderá de amanhã (09/03) até sexta-feira (12/03), com as videoaulas sendo realizadas no período da tarde, a partir das 14h. De acordo com o gerente de Capacitação e Metodologias de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Idam, Pedro Chaves da Silva, o evento contará com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e cerca de 450 participantes já se inscreveram para a capacitação.

“A expectativa é de que o número chegue a 500 até o início do evento, haja vista ser um tema de grande importância para o desenvolvimento das ações técnicas do Idam em todo Amazonas”.