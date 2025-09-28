Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), na Neo Química Arena

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (Tv Aberta), Premiere (Pay-per-view) e Cazé TV (Youtube).





Será uma partida de cenários opostos na Neo Química Arena. O Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Na sexta-feira (26), membro de torcidas organizadas foram ao CT Dr. Joaquim Grava protestar contra as últimas atuações da equipe.

Prováveis Escalações

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Gui Negão

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro

Fonte: L!