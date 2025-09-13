Coronel Menezes descarta Bolsonaro e diz que não apoia os filhos do ex-presidente

Para Menezes, o futuro político de Bolsonaro permanece comprometido pelas condenações judiciais





O coronel da reserva Alfredo Menezes (Progressistas) sinalizou, em entrevista recente, uma mudança significativa no cenário político da direita brasileira.

Para Menezes, o futuro político de Bolsonaro permanece comprometido pelas condenações judiciais e pela perda de seus direitos políticos, situação que dificilmente será revertida até 2026, apesar da movimentação de aliados no Congresso em busca de uma anistia.

A avaliação, segundo o coronel, também se estende aos filhos do ex-presidente, que enfrentam investigações em andamento.

Senado

Ao falar sobre seu próprio futuro político, o coronel confirmou que as articulações para uma possível candidatura ao Senado estão em andamento em Brasília. Ele reconheceu manter bom relacionamento com lideranças nacionais, mas destacou que sua principal aposta está na proximidade com Tarcísio de Freitas.

“Tarcísio é oficial de engenharia, assim como eu. Onde eu cursei, ele também cursou, dez anos depois. Temos muita afinidade. Já conversamos bastante. Ele representa uma linha moderada que dialoga melhor com o Brasil”, declarou ao site BNC.

O militar também aproveitou para se distanciar da imagem de ser “extrema direita” atribuída a ele durante as eleições anteriores.

Menezes declarou apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e afirmou que, assim como Tarcísio, ele aposta em um discurso de moderação para conquistar espaço no debate político.

“O pessoal dizia que eu era extremista. Mas, nesses últimos quatro anos, mostrei que não sou. Estou indo na mesma linha do Tarcísio, que tem um discurso moderado. O extremismo não resolve muita coisa”, reforçou.

Fonte: AM POST