Corpo de Bombeiros emite alerta e dicas para prevenir incêndios residenciais e florestais

Com a aproximação do período de temperaturas mais intensas no estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) está alertando a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar incêndios. De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), entre janeiro e maio deste ano, a corporação combateu 278 incêndios na capital, sendo a maioria em residências.





O comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, destaca que as medidas preventivas abrangem desde cuidados para evitar incêndios em edificações até aqueles em áreas de vegetação e em veículos.

“Ao longo de todo o ano, exercemos o trabalho operacional de combate aos incêndios, mas durante o verão amazônico há uma intensificação desse tipo de ocorrência. Fazemos o alerta porque a grande maioria desses sinistros pode ser evitada com a adoção de medidas simples, evitando a perda de bens materiais e de vidas humanas e de animais”, ressaltou o coronel Alexandre Freitas.

Dados dos Incêndios

Entre janeiro e maio deste ano, o CBMAM combateu 278 incêndios em Manaus. Desses, 120 ocorreram em residências, 65 em outras edificações como empresas e comércios, 50 em áreas de vegetação ou lixo, e 43 em veículos.

Dicas para Evitar Incêndios em Edificações

• Não sobrecarregar tomadas de energia elétrica com muitos conectores de aparelhos.

• Em cozinhas domésticas ou industriais, atentar para o uso de óleo quente em frigideiras.

• Remover o carregador de celular da tomada quando não estiver em uso.

• Realizar manutenções e limpezas regulares de aparelhos de ar condicionado.

• Não acender velas próximas a cortinas, colchões e sofás.

• Realizar a limpeza regular de churrasqueiras industriais utilizadas em restaurantes.

• Não cobrir cabos condutores de energia de aparelhos domésticos elétricos com tapetes.

Dicas para Evitar Incêndios em Vegetação

• Não usar fogo como agente de limpeza em terrenos.

• Em propriedades maiores, utilizar a técnica de aceiro, que consiste em criar caminhos livres de vegetação para prevenir a propagação do fogo.

• Não queimar lixo.

• Não jogar pontas de cigarro acesas em áreas de vegetação.

• Não manusear indevidamente produtos químicos de fácil combustão próximo a plantações ou áreas de vegetação.

Essas medidas simples e práticas são essenciais para evitar incêndios e garantir a segurança de todos.