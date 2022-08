Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura dentro de saco próximo da UFAM

Mais um cadáver foi encontrado ontem terça-feira (16) nas proximidades de um igarapé, em área de mata da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

De acordo com informações de populares, após verem o corpo enrolado em um saco de fibra, ligaram para a polícia. E equipes da 3ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) foram até o local. O corpo estava com as mãos e pés amarrados e indícios de tortura.

Segundo informações, criminosos teriam tentado jogar o saco com o corpo dentro do igarapé, mas ficou preso na área de mata, próxima a via pública.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo que ja estava em estado de decomposição. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros irá investigar o caso.