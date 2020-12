Corpo de motorista de aplicativo é encontrado esquartejado dentro de porta-malas

O corpo de um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi encontrado esquartejado dentro do porta-malas do carro em que ele trabalhava, na noite desta quarta-feira (23). O carro foi encontrado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Para a polícia, familiares da vítima contaram que o último contato feito com o motorista foi durante a tarde desta quarta-feira (23). Ele informou que fazia uma corrida por aplicativo e, desde então, familiares não souberam mais notícias do homem.

Um outro motorista de aplicativo, colega de trabalho da vítima, foi quem

encontrou o carro abandonado na Rua Donicio Santos.

A polícia informou que o colega da vítima percebeu que o veículo estava aberto e com a chave na ignição. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar.

Policiais foram até o local e constataram que o corpo da vítima estava esquartejado no porta-malas.

A perícia e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local. O carro utilizado pela vítima é alugado. A suspeita é que o homem tenha sido morto por conta do tráfico de drogas.

A polícia identificou que ele tinha passagem pelos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Fonte: G1