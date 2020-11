Corpo de travesti é encontrado no bairro São Jorge

MANAUS – Na manhã desta terça-feira, (17), o corpo de um transsexual, foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Avenida Boulevard Alvaro Maia, bairro São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima estava enrolada em um lençol e até o fechamento desta edição, não se foi possível relatar as causas da morte.

O Instituto Médico Legal, (IML), foi acionado para o local onde fez a remoção do cadáver. Um laudo pericial deve sair em 24hs, com as causas da morte,

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação