Corpo decapitado é encontrado em igarapé no São Jorge

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando no igarapé do bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, por volta das 11h desta quinta-feira (4).


De acordo com informações da polícia, a vítima, que ainda não teve o sexo identificado, estava decapitada e vestia apenas uma bermuda roxa. O cadáver foi avistado por um canoeiro, que acionou imediatamente as autoridades.

O corpo estava preso em redes no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção e encaminhar a vítima ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por procedimentos de identificação.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

