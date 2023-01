O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado enrolado em um lençol na manhã deste domingo (29), em um terreno baldio na rua Samambaia, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava com os pés amarrados e com manchas de sangue no rosto e no peito.

Ainda não há informações sobre as causas da morte.

A polícia deve investigar o caso.

