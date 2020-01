Corpos são encontrados em área de mata do Nova Cidade

Manaus – Dois corpos foram encontrados na manhã deste sábado (11), em uma área de mata que fica no final da Avenida Nepal, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. Os cadáveres foram encontrados após denúncias anônimas informando que no local supostamente existiria um cemitério clandestino, onde também funcionava uma espécie de tribunal do crime.

Os polícias contaram com a ajuda de cães farejadores nas buscas. Os dois corpos estavam enterrados em uma cova rasa de aproximadamente 1 metro de profundidade. O local também é conhecido com cemitério dos índios. O Instituto Médico Legal (IML), esteve no local e fez os procedimentos de remoção dos cadáveres, onde posteriormente irão passar por exame de necropsia e descobrir as causas da morte.

O local é considerado de intenso tráfico de drogas, e utilizado também por traficantes durante a comercialização de entorpecentes. A Delegacia de Homicídios (DH), investiga o caso.

Texto: Correio da Amazônia