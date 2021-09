Corredoras Ana e Maria representam o Amazonas no Brasileiro de Atletismo Sub-16

Na internet há uma brincadeira, ou melhor, “meme”, que pergunta: “O que você fazia aos 13/14 anos?”. No caso das corredoras Ana Carolina, de 13 anos, e Maria Emanuele, 14, a resposta é: embarcando para Cascavel (PR), rumo à disputa do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16. As atletas têm o apoio (e a torcida) do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Maria foi ouro nos 250m e prata nos 75m rasos femininos no Campeonato Amazonense realizado em agosto, na Vila Olímpica. Agora, a expectativa é grande para a primeira competição “fora de casa” nas provas.

“É minha primeira viagem e eu fico muito feliz por ter essa oportunidade. É bastante gratificante. Treino todos os dias na Vila depois das aulas e estou confiante”, disse a atleta.

O Brasileiro de Atletismo Sub-16 recebeu a inscrição de 480 atletas de 102 clubes, representando 17 estados e o Distrito Federal.

“Eu estou muito feliz. Espero trazer um bom resultado para o meu professor, para o Amazonas. É muito gratificante e agradeço muito. O atletismo me ajudou muito e hoje estou aqui, pronta para competir”, afirma Ana Carolina, que disputará a prova de 1.000m rasos.

Além das jovens esportistas, Fábio Trindade, promissor corredor de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), mais o treinador Gustavo Nicolas receberam passagens aéreas para a competição, que acontece de sexta-feira (1º/10) a domingo (03/10).

Retorno – Esta será a 11ª edição do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 competição, que deixou de ser realizada em 2020, por causa da pandemia, e volta ao calendário nacional

Presença ilustre – O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima confirmou presença no evento e vai acompanhar a competição como exemplo de atleta para os mais jovens. Ganhador da histórica medalha de bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Vanderlei será atração e vai interagir com os participantes do torneio.