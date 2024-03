Correios estão funcionando para negociações do Desenrola Brasil

Até o próximo dia 28, os Correios e a Serasa estão promovendo o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com o apoio do Ministério da Fazenda (MF). Técnicos e especialistas em educação financeira, devidamente treinados para atender a população, estarão disponíveis em 27 agências centrais dos Correios, distribuídas por todas as capitais brasileiras.





Até a próxima semana, os interessados podem realizar negociações de dívidas com descontos de até 96% por meio do Programa Desenrola Brasil. Além disso, outras ofertas de mais de 700 empresas parceiras da Serasa também estarão disponíveis para negociação presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Para mais informações sobre os endereços e horários de funcionamento das agências, os interessados podem consultar o aplicativo e o site dos Correios.

De acordo com informações fornecidas pelos Correios, entre os dias 4 e 19 de março (até a última terça-feira), mais de 60 mil atendimentos foram realizados nas agências, relacionados ao MegaFeirão Serasa e Desenrola. As ofertas do Desenrola foram incorporadas ao mutirão por meio de uma parceria entre a Serasa Limpa Nome e os Correios, com o apoio institucional da Fazenda.

Esta ação de combate à inadimplência, que engloba também outras dívidas da Serasa, oferece mais uma alternativa de acesso ao programa, juntamente com as plataformas do Desenrola, da Serasa e do Itaú Unibanco. Com essa integração de sites e aplicativos, os clientes do Itaú e da Serasa que se enquadram na Faixa 1 do Desenrola podem visualizar as ofertas do programa e serem redirecionados para a página oficial, onde é possível consultar as dívidas e realizar os pagamentos nas condições do programa, sem a necessidade de fazer outro login.