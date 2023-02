Corrida da Água é destaque entre as corridas inclusivas de Manaus

A inclusão social faz parte do DNA da Corrida da Água que, neste ano, chega à sua oitava edição. Marcada para acontecer dia 26 de março, a competição conta com uma mega estrutura para reunir cerca de 2 mil atletas e paratletas amadores e profissionais.

“Os preparativos para a Corrida da Água estão a todo vapor e esperamos mais uma vez inspirar os participantes a acreditar nos seus sonhos e potenciais. Esporte é um agente transformador e sua prática traz aprendizados de cidadania, disciplina, educação e saúde”, destacou a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

Além de comemorar o aniversário de 32 anos do Literatus, a corrida busca incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável e, ainda, sensibilizar a população para a importância da economia e da preservação dos recursos hídricos. Por conta disso, ela acontece tradicionalmente na mesma semana em que é comemorado o Dia Mundial da Água (22 de março).

As inscrições para a corrida estão abertas, custam R$ 110 e seguem até o dia 20 de março por meio do site https://www.endurancemanaus.com.br/eventos-corrida-da-agua-2023.php. O local onde acontecerá a disputa, a avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres), está entre as novidades da edição.

A largada da Corrida da Água acontecerá às 6h com duas opções de percurso: 5km e 10km. Os atletas estarão divididos nas categorias masculino e feminino: geral, acima de 60 anos, cadeirante e deficiente visual.

O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria serão premiados com troféus. E, todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalha de participação. O resultado da Corrida da Água será publicado no site oficial do evento: www.endurencemanaus.com.br.