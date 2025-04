Corrida ‘Manaus em Movimento’ oferece provas para adultos e crianças com inscrições gratuitas

Prefeitura de Manaus abre, nesta segunda-feira, 28/4, as inscrições para a quarta edição da corrida de rua “Manaus em Movimento”. A competição, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), terá provas de 5 km e 10 km para adultos no dia 4/5, na Ponta Negra, e a Corridinha para crianças no dia 3/5, no entorno do mirante Lúcia Almeida, no centro da capital.





As inscrições serão feitas pelas plataformas www.tickesports.com.br ou www.endurancemanaus.com.br. Às 9 horas serão abertas as inscrições para as provas de 5km para atletas com idade mínima de 16 anos, além de atletas com ausência total de visão pessoas que fazem uso de cadeira de rodas esportiva. Também estarão abertas as inscrições para a prova de 10 km, voltada para atletas com 18 anos ou mais.

Já as inscrições para as provas infantis serão abertas às 10 horas nas mesmas plataformas. Podem ser inscritas crianças a partir de 2 a 12 anos, que irão competir em provas específicas por idade. Crianças de até 6 anos irão correr 100 metros e as de 7 a 12 irão correr 200 metros.

No total, estão sendo oferecidas 5 mil vagas nesta edição da corrida. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, convida a população a participar do evento e ressalta que a corrida tem o objetivo de estimular pessoas de todas as idades a praticar atividades físcias regulares. “Sabemos que o exercício físico é um auxiliar importante na prevenção de diversas doenças, contribuindo para a qualidade de vida e o aumento do bem-estar físico, mental e emocional, por isso inserimos a corrida nas nossas estratégias de promoção à saúde”.

As inscrições serão gratuitas, mas será necessário fazer a tradicional doação de uma lata de leite em pó nas retiradas dos kits. Os kits são compostos por sacola, camiseta oficial da prova, número do peito e medalha pós-prova e serão entregues no dia 2/5, das 13h às 20h e no dia 3/5, das 11h às 17h, no Mirante Lúcia Almeida, onde a Semsa também irá promover atividades práticas de saúde e bem-estar.

Largadas

As provas infantis da 4ª Corrida Manaus em Movimento serão realizadas no dia 3/5 (sábado), a partir das 17 horas no entorno do mirante Lúcia Almeida. A Corridinha não terá caráter competitivo e todas as crianças que recebrão medalhas de participação.

As provas de adultos serão realizadas no dia 4/5 (domingo), no estacionamento recuado da Ponta Negra. Para os que irão correr 10 km, a largada será às 5h30. Na prova de 5 km, as pessoas com deficiência largam às 5h38 e os demais, às 5h40.

Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha e os três primeiros colocados nas categorias Individual Geral, Visuais e Cadeirante (feminino e masculino) e Equipe (maior número de atletas que completarem a prova) receberão troféu.

Outras informações estão disponíveis do regulamento do evento, que segue as normas do Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da pode ser consultado nos sites de inscrição.

Tradição

A Corrida Manaus em Movimento integra, desde 2022, o calendário de eventos oficiais da Prefeitura de Manaus e já é uma das maiores corridas do Norte do país, reunindo mais de 5 mil participantes, entre inscritos e “pipocas” a cada edição.

Além das provas, o evento realiza atividades que objetivam orientar a população e sensibilizar os visitantes para hábitos saudáveis no dia a dia.

“É sempre uma alegria realizar a corrida e atestar o interesse de pessoas de todas as idades, desde os que já são atletas profissionais até os que nunca competiram. É muito gratificante ver todos reunidos, porque a prática da atividade física significa cuidado com o corpo e com a mente, e esse é nosso propósito, promover saúde”, diz a secretária Shádia Fraxe.