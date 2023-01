Corrida para vice de David Almeida começa com três parlamentares e um secretário

As eleições municipais já acontecem no próximo ano de 2024 e, nos bastidores políticos, alguns nomes começam a ser cogitados. As apostas têm sido em torno de quem entrará na disputa pelo cargo de vice-prefeito na chapa de reeleição do prefeito David Almeida.

Do parlamento municipal, o nome cogitado é o do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Caio André. O vereador é aliado do governador Wilson Lima.

Já no parlamento estadual, a aposta é a deputada estadual Joana Darc. Ela foi a mulher mais votada do Amazonas, com mais de 87 mil votos na última eleição, e tem forte apelo do público feminino e dos ativistas da causa animal.

No cenário nacional, o nome do deputado federal Saullo Viana é cogitado. O parlamentar já esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e vai estrear em Brasília após receber mais de 127 mil votos em 2022.

Nomes de secretário também estão nas apostas. É o caso do atual titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Anoar Samad. Ao longo de seu trabalho na pasta, já inaugurou leitos de UTI no interior do Amazonas, implantou novos transplantes, com a chegada de equipamentos médicos e tem trabalhado por um Sistema Único de Saúde (SUS) mais humanizado.

Até o momento, nenhum nome foi confirmado.