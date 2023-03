Cozinheira morre após panela de pressão explodir em SP; vídeo

A cozinheira Almeida Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após a explosão de uma panela de pressão, na noite de quinta-feira (9), em uma churrascaria em Mogi Guaçu (SP). A vítima estava no primeiro dia de trabalho no restaurante Chimarrão, segundo a Guarda Municipal.

De acordo com testemunhas, a cozinheira utilizava a panela minutos antes do acidente. Câmeras do circuito interno de segurança mostraram o momento da explosão e a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro (veja no vídeo abaixo).

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que ela tinha morrido.

O g1 perguntou, ao dono do restaurante, sobre a documentação e as instalações de segurança do estabelecimento, mas ele não quis se pronunciar.

A vítima é do Maranhão, para onde o corpo dela foi levado para ser velado e enterrado, segundo o dono do restaurante. Como era o primeiro dia dela no emprego, os funcionários não tinham contato com a família para avisar sobre o acidente.

A perícia foi ao local e o caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O estabelecimento permanecia funcionando na tarde desta sexta.

g1