Creche Ana Lopes celebra 11 anos com projeto artístico inspirado no universo infantil

A comunidade escolar celebrou com alegria e emoção, na sexta-feira, 18/7, os 11 anos da Creche Municipal Ana Lopes, marcada por uma trajetória de acolhimento, educação, arte, afeto e criatividade. A unidade escolar fica localizada no bairro Compensa, zona Oeste. Para marcar a data, foi lançado o projeto “Experimentações Artísticas na Creche: Ana Lopes Goods”, uma iniciativa que convida as crianças a vivenciarem a arte como linguagem expressiva, sensorial e significativa, desde os primeiros anos de vida.





A comemoração reuniu famílias, educadores, crianças da unidade de ensino, com uma tarde repleta de atividades lúdicas, apresentações culturais e momentos de celebração.

Inspirado nos delicados e afetuosos traços do livro de pintura Bobbie Goods e na versão local criada pela Prefeitura de Manaus, o Manaus Goods, que traz personagens como o Boto, a Onça, a Arara e o Tamanduá em cenários icônicos da cidade.

O projeto busca aproximar as crianças da estética lúdica, suave e envolvente da arte infantil, respeitando seu tempo, curiosidade e imaginação.

A vendedora Estela Maria, mãe da pequena Luna Queiroz de 4 anos, comemorou o desenvolvimento da filha e elogiou a proposta da atividade.

“Essa atividade do Ana Lopes Goods foi uma sacada maravilhosa! A Luna chegou em casa toda empolgada, contando cada detalhe. É uma forma leve, divertida e cheia de aprendizado. A gente percebe como ela está se desenvolvendo, e tudo isso brincando, com muita criatividade. Só tenho a agradecer pelo cuidado e dedicação da equipe da creche, enfatizou a mãe.

Entre os destaques da programação, estavam: apresentação dos projetos de capoeira, balé e exposição dos trabalhos realizados nas salas de referências com as crianças.

“Hoje, não comemoramos apenas o aniversário da creche, mas todo o caminho trilhado até aqui. São 11 anos de histórias, aprendizagens e sonhos compartilhados. E com esse novo projeto, abrimos mais uma janela para que a infância floresça”, celebrou a gestora Rinalda Ortiz.