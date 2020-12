Criança de 8 e 12 anos, que estavam desaparecidas são encontradas

MANAUS – As duas crianças que estavam desaparecidas desde o dia 22 de Dezembro, foram encontradas na noite desta quarta-feira, (30), no KM-47, da AM-010, ramal dos Apicultores, zona Rural de Manaus.

As crianças foram encontradas após o padrasto conseguir entrar em contato com os familiares e informar sua localização. As crianças identificadas como Kimberly e Cibelle, foram levadas para o 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para que possam ser ouvidas pela autoridade policial e possam relatar o que teria acontecido. O padrasto que estava com as crianças, deve prestar depoimento.

O desaparecimento

As três pessoas desapareceram na terça-feira (22). Segundo um informante da Depca, que preferiu não se identificar, o pai das crianças compareceu à unidade policial na quarta-feira (23).

O pai repassou informações da mãe das crianças, à policia. Ele tomou conta delas por meio da mãe dele, que ligou à irmã da mãe das desaparecidas. Segundo relatado por ele, a versão da mãe das crianças informa que elas haviam ido ao igarapé, junto do padrasto, para tomarem banho.

A mãe das crianças registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).