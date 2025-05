Criança desaparecida na BR-319 é encontrada por bombeiros ao lado de cães que a protegiam

Um menino de dois anos e oito meses foi encontrado na última quarta-feira (30/04) por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) ao lado de um córrego no ramal da Realidade, na BR-319, a 100 km da cidade de Humaitá (590 quilômetros de Manaus). A criança, que desapareceu na tarde de terça-feira (29/04), estava sendo protegida por dois cães quando foi localizada pelos militares.





A mãe do menino, a designer de sobrancelhas Sabrina dos Santos, 24 anos, explicou que os animais pertencem ao vizinho e que a amizade do seu filho com os cães começou há cerca de dois meses.

“O vizinho tinha dado essa aqui [neguinha] e tinha ficado com esse [meninão]. Agora vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai dar os dois ou se vamos ter uma guarda compartilhada porque agora eles fazem parte da família, os heróis da cidade”, disse Sabrina.

“Onde o neném vai, eles vão. Inclusive eles avançam em todo mundo que tenta chegar perto, é um ciúme. “Os heróis de quatro patas. Eles não são nossos, são do vizinho da rua de casa e tem um mês mais ou menos que eles estão com a gente. O vizinho tinha viajado e eles ficaram por lá e dormem lá em casa, a gente dá comida e tudo mais”, acrescentou a mãe da criança.

O menor desapareceu em uma área de cafezal na chácara da avó enquanto brincava com os cachorros e acabou entrando na mata acompanhado pelos animais. A unidade do CBMAM de Humaitá foi acionada por volta das 20h e uma equipe composta por três bombeiros militares foi enviada ao local para realizar as buscas.

Os militares chegaram ao ramal do desaparecimento por volta da meia-noite e imediatamente iniciaram os trabalhos, que se estenderam pela madrugada. O pequeno Jorge Estevão dos Santos foi encontrado por volta das 7h30 da manhã de ontem, a aproximadamente 600 metros do local do desaparecimento, em uma região de plantação de cafezais e mata fechada.

De acordo com os militares que atuaram na ocorrência, as pegadas dos animais foram fundamentais para localizar o garoto. Cerca de 100 populares também se envolveram nas buscas. “Montamos duas grandes equipes e fizemos um quadrado crescente com um pente fino. Quando avistei o rastro dos cães, seguimos na direção e conseguimos encontrar ele junto com os cachorros”, explicou o militar Roberto Mello, que participou da busca.

“Quando nos aproximamos, os cachorros tentavam avançar em nossa direção. Com calma, conseguimos nos aproximar da criança e tranquilizá-la. Ele repetia: ‘casa, casa’”, relatou Roberto sobre os cães que protegiam o menino.

Segundo o militar, Jorge estava com frio, machucados no rosto e assustado. Uma técnica de enfermagem avaliou a criança antes de entregá-la aos familiares.