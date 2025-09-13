Crimes ambientais em unidades de conservação geram multas e apreensões de equipamentos

Uma força-tarefa realizada entre os dias 8 e 12 de setembro aplicou R$ 427,8 mil em multas por crimes ambientais em áreas protegidas da Região Metropolitana. A operação ocorreu em Manaus, Iranduba e Novo Airão, com foco na fiscalização de Unidades de Conservação.





Participaram da ação agentes ambientais e policiais, que atuaram em reservas e parques estaduais, como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista, a RDS Rio Negro, os Parques Estaduais Rio Negro Setor Sul e Norte, e as Áreas de Proteção Ambiental Aturiá-Apuauzinho e Paduari-Solimões.

Durante as fiscalizações, foram flagrados crimes como extração ilegal de areia em rios, funcionamento de serrarias sem licença, uso irregular de motosserras, posse de madeira serrada sem documentação e ocupações irregulares em áreas protegidas.

Foram apreendidos equipamentos como motosserras, serras elétricas, balsas, rebocadores, dragas, além de 1,2 mil metros cúbicos de areia e 13 metros cúbicos de madeira serrada.

Ao todo, três pessoas físicas e duas empresas foram multadas, enquanto outras quatro receberam notificações. Os autuados têm 20 dias para apresentar defesa ou pagar as multas, conforme a legislação ambiental.

Além das penalizações, a operação também orientou pescadores esportivos sobre a proibição da pesca dentro das unidades de conservação e a necessidade de autorização para acesso a essas áreas.