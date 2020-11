Crimes eleitorais lideraram denúncias feitas ao 190 neste domingo

Conforme dados do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), 244 denúncias anônimas feitas ao serviço emergencial 190 estão relacionadas a crimes eleitorais. As ligações foram feitas neste domingo (15), primeiro turno das eleições municipais no Brasil.

Das denúncias, 25% foram registradas na Zona Norte, 24% na Zona Leste e 21% na Zona Oeste da capital. Desde o dia 9 de novembro, o serviço emergencial 190 recebeu um total de 306 denúncias relacionadas a crimes eleitorais, sendo 45% desse total referentes ao consumo de bebida alcoólica em descumprimento à Lei Seca, 27% do crime de boca de urna e 25% de compra de votos.

As ligações se referem a denúncias em Manaus, a capital e maior colégio eleitoral do estado. O número de denúncias representa 30% do total de acionamentos ao 190 para ocorrências, que até as 21h deste domingo somaram 797 ligações.