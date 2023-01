‘Criminosos terroristas não sairão impunes’, diz secretário de Segurança do DF

Menos de uma hora depois da manifestação de Torres, governador do DF mandou exonerá-lo do cargo. Bolsonaristas terroristas invadiram e depredaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo na tarde deste domingo (8).

Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, afirmou que tomou “providências imediatas” após bolsonaristas radicais invadirem e depredarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8), em Brasília.

“Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”, escreveu no Twitter.

Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL), não está em Brasília. Segundo o Valdo Cruz, comentarista da GloboNews, o secretário está nos Estados Unidos.

Na mesma rede social, Torres disse que “criminosos não sairão impunes” e que “é inconcebível a desordem e inaceitável o desrespeito às instituições.”

“Determinei que todo efetivo da PM e da Polícia Civil atue, firmemente, para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei”, escreveu o secretário e ex-ministro.

Menos de uma hora depois da manifestação de Torres pela rede social, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), mandou exonerá-lo do cargo.

G1