Criminosos explodem cofre de posto de combustível na Cidade de Deus

MANAUS – Criminosos explodiram um cofre localizado em um posto de combustíveis em Manaus, na madrugada desta segunda-feira (23). O assalto ocorreu em um estabelecimento do bairro Cidade de Deus.

Segundo a gerente do posto, os assaltantes chegaram à pé e renderam o frentista que trabalhava durante a madrugada. O grupo instalou a dinamite e explodiu a tampa do cofre. Em seguida, os ladrões fugiram caminhando com o malote.

O prejuízo é estimado em R$ 20 mil. As imagens das câmeras de segurança serão encaminhadas para a polícia para auxiliar na investigação do caso.

