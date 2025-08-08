Cruzamento da Av. Autaz Mirim com a rua Itajubá será interditado temporariamente

A Prefeitura de Manaus informa que, neste sábado, 9/8, o cruzamento da avenida Autaz Mirim com a rua Itajubá, na zona Leste, será interditado temporariamente das 20h às 23h, para a realização de obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Durante esse período, o acesso da rua Itajubá para a avenida Autaz Mirim (sentido complexo viário Rei Pelé) estará bloqueado.





Os condutores que estiverem trafegando pela rua Itajubá e desejarem acessar a avenida Autaz Mirim no sentido complexo viário Rei Pelé, deverão seguir pela Autaz Mirim sentido Centro, realizar o retorno na rotatória do São José, e então acessar a via no sentido desejado.

Agentes de trânsito do IMMU estarão no local durante todo o período da interdição, realizando o ordenamento do tráfego e orientando os motoristas para garantir a segurança viária.

A Prefeitura de Manaus agradece a compreensão da população e recomenda atenção redobrada aos condutores que trafegarem pela área.