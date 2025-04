Cruzeiro alemão movimenta mais de R$ 7 milhões na economia de Manaus

A cidade de Manaus recebeu, na quarta-feira, 16/4, mais uma importante escala da Temporada de Cruzeiros 2025, o navio Hanseatic Nature, de bandeira alemã. A embarcação, que permanece na capital amazonense até esta quinta-feira, 17/4, trouxe aproximadamente 400 pessoas, entre turistas e tripulantes, gerando uma receita estimada de R$ 7.316.050,00 para a economia local.





A chegada do navio reafirma Manaus como um dos principais portos turísticos da Amazônia, destacando os investimentos da Prefeitura de Manaus na valorização do turismo receptivo, com ações integradas de promoção cultural, qualificação de serviços e ordenamento dos atrativos turísticos, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, enfatizou a relevância econômica e simbólica da presença de navios internacionais na cidade. “Cada navio que atraca em Manaus é mais do que uma embarcação, é uma ponte que conecta a Amazônia ao mundo. Estamos preparados para receber turistas com a grandiosidade que a nossa cultura e biodiversidade merecem. O turismo de cruzeiros é uma alavanca poderosa para a economia criativa e movimenta uma cadeia produtiva que vai da gastronomia à arte local”, enfatizou.

Durante a permanência do Hanseatic Nature, os visitantes têm a oportunidade de explorar atrativos culturais, históricos e naturais da capital amazonense. Entre os pontos turísticos emblemáticos estão o Teatro Amazonas, o Encontro das Águas e o Museu da cidade de Manaus, que encantam pela beleza, história e autenticidade da experiência amazônica.

A temporada de cruzeiros 2025 reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, em consolidar a cidade como destino turístico internacional, gerando emprego, renda e visibilidade global para a região.