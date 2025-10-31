Cuidado integral à saúde do homem é foco da campanha ‘Novembro Azul’ em Manaus

A campanha “Novembro Azul” será realizada em Manaus com o tema “Cuidar da saúde também é coisa de homem!”, que tem como objetivo estabelecer estratégias para ampliar o acesso e acolhimento da população masculina na Atenção Primária à Saúde (APS).





A abertura oficial da campanha, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai acontecer na terça-feira, 04/11, a partir das 8h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Walid Abdel Aziz, localizada na avenida José Moacir Teberga de Toledo, bairro Planalto, zona Oeste.

A assessora técnica da subsecretaria de Gestão da Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo, explica que, durante todo o mês de novembro, as unidades de saúde reforçarão as ações direcionadas ao atendimento do público masculino, encontrando novas formas de facilitar o acesso aos serviços na rede municipal.

“A ideia é estimular os homens para que procurem atendimento em uma unidade de saúde e destacar a importância de um acompanhamento adequado e regular nos serviços de saúde. Este ano, o foco é o estímulo ao cuidado integral com a saúde, buscando a prevenção das doenças”, destaca Aldeniza Araújo.

No ano de 2024, foram realizadas 865.119 consultas médicas na Atenção Primária à Saúde (APS) em Manaus. Do total, segundo o sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), 310.764 foram consultas de usuários do sexo masculino.

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem da Semsa, Deborah Ary, aponta que a rede municipal de saúde contabiliza 224 mil homens cadastrados no PEC, entre uma população estimada de 579 mil homens, de 20 a 59 anos, em Manaus.

“Isso significa que grande parcela desta população não foi cadastrada e não procura os nossos serviços. São pessoas que poderiam estar tratando ou prevenindo doenças nas unidades de saúde”, alerta Deborah Ary.

A programação do “Novembro Azul” terá ações nas Unidades de Saúde e sedes Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, atendendo servidores e usuários dos serviços, em atividades educativas de prevenção, como palestras, rodas de conversa, exposições, grupos focais e distribuição de materiais informativos.

As unidades de saúde que oferecem as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) também vão reforçar a oferta de serviços direcionado para o público masculino, como meditação, auriculoterapia, reiki e práticas corporais.

De acordo com Deborah Barbosa, os profissionais de saúde irão abordar temas como saúde mental, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gerenciamento de doenças crônicas (diabetes e hipertensão), prevenção de violências e acidentes, e promoção de hábitos saudáveis.

O trabalho será executado também em locais de maior concentração do público masculino, como empresas e canteiros de obras de construção civil.

“Sabemos que, culturalmente, os homens cuidam menos da própria saúde. A média anual registrada na rede municipal é de duas consultas realizadas por cada paciente homem. A média nacional é de 2,5 consultas, e seria importante aumentar a média em Manaus, trazendo os homens para dentro das unidades de saúde, principalmente para que eles possam prevenir e tratar doenças que podem agravar e gerar internações hospitalares”, destaca Deborah Ary.