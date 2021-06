Cultura do guaraná em Maués é tema de intercâmbio

De 6 0 12 de junho, a cultura do guaraná em Maués (a 268 quilômetros de Manaus) foi tema de um intercâmbio realizado pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A ação foi feita em parceria com a Fazenda Santa Helena, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ambev e a Associação dos Agricultores Familiares do Alto Urupadi (Aafau).

Durante o intercâmbio, foram realizadas visitas também a Aafau, que trabalha com guaraná orgânico certificado e se organiza com parcerias, e assim, consegue escoar seus produtos, todos beneficiados e já embalados como guaraná em pó.

Os projetos prioritários têm como objetivo fortalecer os produtores com a extensão rural, levando assistência técnica para as cadeias, melhorando a produtividade e fortalecendo a agricultura familiar.

“Essa experiência vivenciada nesses últimos dias em Maués tem sido muito rica e diversificada, tenho certeza de que me ajudará muito a desenvolver as atividades em São Sebastião do Uatumã”, enfatizou a técnica em agropecuária do Idam e responsável pelo Projeto Prioritário do Guaraná no município de São Sebastião do Uatumã, Mariza Gomes.