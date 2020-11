Cultura e turismo poderão ter novidades na gestão de Amazonino

Os setores de Cultura e Turismo receberão total apoio do candidato Amazonino Mendes (Podemos), caso eleito prefeito de Manaus. Ele pretende atrair investimentos para a capital e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda nesses segmentos.

Uma das propostas do candidato para a área de turismo é a requalificação do centro histórico. “Vamos criar um circuito turístico e cultural com bares e restaurantes no centro da cidade, priorizando a gastronomia local, envolvendo lojas de artesanato e produtos regionais, casas de exposição de pinturas e outras artes”, anunciou Amazonino.

Porta de entrada para os diversos destinos turísticos do Amazonas, Manaus deverá ganhar o primeiro grande aquário com peixes da Amazônia. Para a área cultural, Amazonino vai movimentar o setor e valorizar a classe artística, com a contratação dos profissionais para atuação nos eventos do município. Cita, também, a implementação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, desburocratizando e ampliando o acesso aos profissionais da área.

Ainda nas propostas de Amazonino para o segmento está a revitalização das feiras e mercados, transformando-os em polos de atrativo turístico. Ele também quer incentivar e dar condições para a realização de grandes eventos e feiras internacionais, com calendário anual.