Cursos fortalecem autonomia de brigadistas e comunicadores indígenas em Roraima

Para fortalecer a autonomia de brigadistas e comunicadores indígenas, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com o Centro de Pesquisa Climática Woodwell, promoveu, entre 8 e 11 de setembro, minicursos de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Comunicação na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.





Participaram da formação 18 representantes de seis povos indígenas: Macuxi, Wapichana, Waiwai e Taurepang, de Roraima, além dos Terena e Kadiwéu, do Mato Grosso do Sul.

Conhecimento tradicional e tecnologia

O curso de SIG uniu o saber tradicional das brigadistas indígenas – em sua maioria mulheres – a tecnologias de georreferenciamento para elaboração de mapas, monitoramento de territórios e combate a incêndios.

“A gente conhecia o nosso mapa por caminhadas, mas estamos sempre acompanhando as novas tecnologias. O uso de computadores e satélites facilita o deslocamento e mostra quais áreas foram queimadas”, destacou Ana Paula Leví, coordenadora da brigada indígena comunitária do Estado de Roraima.

Segundo Tarsila Andrade, analista de pesquisa do IPAM, as brigadistas já possuem um conhecimento espacial avançado sobre seus territórios. “Isso agrega ainda mais no aprendizado durante o curso”, afirmou.

Formação em comunicação

A oficina de comunicação abordou desde a estrutura de uma notícia até entrevistas, planejamento de conteúdo para redes sociais, técnicas audiovisuais e apresentação da plataforma Proteja, biblioteca virtual sobre áreas protegidas.

“Os comunicadores são os primeiros a ecoar a voz dos povos indígenas do Estado de Roraima e do movimento indígena. O curso nos ajuda a fazer denúncias e mostrar o que tem dentro dos nossos territórios”, disse Isabela Tomaz da Silva, do povo Wapichana.

Para Charles Nogueira, do povo Taurepang e coordenador de Comunicação do Conselho Indígena de Roraima (CIR), os cursos reforçam a independência das comunidades. “É bacana ver essa troca entre diferentes povos, trazendo suas próprias ideias, visões e sonhos. Essas formações são extremamente importantes para a autonomia das comunidades indígenas, tornando-as senhoras das suas próprias vozes”, afirmou.

De acordo com Sara Leal, coordenadora de Comunicação do IPAM, a iniciativa foi também um momento de troca de experiências com comunicadores indígenas que já atuam na área.

O curso de comunicação teve apoio do Programa Proteja Educa, voltado a oferecer formação e ferramentas para que povos indígenas e comunidades tradicionais divulguem seus conhecimentos e exponham sua realidade.