‘Curubão’ deve devolver mais de R$ 2 mil aos cofres públicos

O prefeito de São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros de Manaus), Clóvis Saldanha, o “Corubão”, deverá devolver R$ 2.090,00 aos cofres públicos. O motivo é a desaprovação das contas de campanha nas eleições do ano passado por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Houve irregularidades na prestação de contas. Entre elas, falhas nas contratações de cabos eleitorais, ausência de cronograma de pagamento e quitação de dívidas de campanha e outras.

O relator do processo é o desembargador Márcio André Lopes Cavalcante.