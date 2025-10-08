Custo da cesta básica em Manaus registra queda de 2,27% em setembro

Foto: Vitor Vasconcelos / Secom / PR

Em setembro de 2025, o custo da cesta básica de alimentos em Manaus teve uma redução de 2,27% em comparação com o mês anterior. O valor médio passou a ser de R$ 642,32, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira (8), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).


Na capital amazonense, sete dos doze itens avaliados apresentaram queda nos preços. O principal destaque foi o tomate, com uma redução de 11,67%. Também registraram queda:

  • Farinha de mandioca: -3,37%
  • Arroz agulhinha: -2,62%
  • Pão francês: -1,80%
  • Carne bovina de primeira: -0,88%
  • Açúcar cristal: -0,81%
  • Manteiga: -0,20%

Quando considerado o período de abril a setembro de 2025, os dados indicam que sete produtos tiveram redução acumulada nos preços em Manaus:

  • Tomate: -20,91%
  • Arroz agulhinha: -16,10%
  • Açúcar cristal: -9,58%
  • Farinha de mandioca: -9,47%
  • Feijão carioca: -3,76%
  • Banana: -2,87%
  • Pão francês: -0,80%

Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, a redução do custo da cesta básica em diversas capitais é reflexo de políticas públicas que fortalecem o abastecimento e a produção de alimentos:

“A Conab e o Dieese trabalham para garantir transparência nos preços e contribuir com ações que assegurem comida de qualidade e a preços justos na mesa das famílias brasileiras.”

A pesquisa da cesta básica foi ampliada neste ano para abranger as 27 capitais brasileiras. Os primeiros resultados com esse novo escopo começaram a ser divulgados em agosto, com base nos dados de julho, como parte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

