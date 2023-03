Dania Mendez, deixa casa do ‘BBB 23’ e se despede: ‘Obrigada a todos’

Dania Mendez deixou a casa do “BBB 23” na tarde desta sexta-feira (17). A participante entrou na quarta-feira (15), em um intercâmbio com o programa “La casa dos famosos”, do México. “Obrigada a todos, foi a melhor experiência da minha vida”, disse a participante ao se despedir dos integrantes da Casa.

“Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. Eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz”, disse.

Na noite de quinta-feira (16), MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados por contrariarem as regras do programa. Durante a festa do dia anterior, Guimê passou a mão no corpo de Dania. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados com a participante.

O programa da noite de quinta-feira começou mostrando um relato de como foi a noite, com imagens de toda a festa, incluindo as interações entre Guimê, Sapato e Dania. Em seguida, Tadeu mostrou imagens da participante falando no Confessionário que não percebeu ação de Guimê e que não se sentiu importunada com a atitude de Cara de Sapato.

O apresentador anunciou, então, que a produção do programa considerou que eles tinham passado dos limites, contrariando as regras, e que, por isso, foram eliminados.

Dania, que entrou na casa na quarta-feira, deixou o programa antes do previsto, e ainda teria uma missão para o Paredão de domingo (19).

O Poder Coringa, arrematado por Ricardo, daria a ele a possibilidade de seu voto ou valer por dois ou ser anulado. A decisão entre essas alternativas seria tomada pela participante mexicana. Não está claro se Dania vai seguir com a missão fora da casa.

g1