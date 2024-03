Davi reclama de atitude de Wanessa após festa no BBB 24

Após o fim da festa no BBB 24, Yasmin e Pitel levam Wanessa até o Quarto Magia para que a sister troque de roupa e se organize para dormir. A cantora entra no cômodo e acorda Davi. Em seguida, ela declara: “Ih, Davi! Desculpa”.





“É o Davi que está dormindo”, avisa Yasmin. “Davi! Desculpa, Davi”, pede Wanessa. “Eu estou bem louca”, completa. O brother, no entanto, não responde nada e fica apenas olhando para a cantora. Em seguida, as sisters resolvem levar Wanessa para tomar banho no Quarto do Líder. “Desculpa, Davi”, declara Yasmin antes de sair do quarto.

Momentos depois, Davi desabafa com Matteus na cozinha sobre a atitude de Wanessa. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, declara. “Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, completa.

“Aí quando você está no seu momento de paz, tem que acontecer. Tem que acontecer alguma coisa, tirar você do sério. Isso não vai ficar de graça não”, avisa o baiano. Matteus, então, pede para o brother se acalmar.

Fonte: gshow