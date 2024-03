David afirma que ninguém da sua família será candidato a vereador nas eleições 2024

O prefeito de Manaus, David Almeida, pré-candidato à reeleição nas eleições municipais deste ano, declarou na noite da última segunda-feira (18), que a sua irmã Dulce Almeida, a sua filha Fernanda Ariel, a noiva Izabelle Fontenelle e o sobrinho Derik Almeida, não são candidatos a vereador nas eleições neste ano. O recado foi dado durante evento do seu partido, Avante, com mais de 200 pré-candidatos da legenda e de partidos aliados, realizado no auditório do Novotel.





Em seu discurso, durante o encontro, David disse que está comprometido em oferecer para Manaus candidaturas sólidas, capacitadas e que sejam apaixonadas por Manaus. “E já antecipo que, nem a minha irmã, Dulce (secretária municipal de Educação), nem a minha filha Fernanda Aryel, nem minha noiva Izabelle ou meu sobrinho Derick, serão candidatos nas eleições deste ano. Nossa família estará de mãos dadas com todos os candidatos da coligação”, afirmou.

David enfatizou aos pré-candidatos, que essa foi uma decisão tomada, para garantir que não haverá privilégios durante a campanha eleitoral. Segundo ele, esse encontro do Avante foi apenas o primeiro de outros eventos preparatórios que a legenda realizará, com o objetivo de apoiar os nossos pré-candidatos da sigla e do arco de aliança. “O objetivo do partido é fazer o maior número de vereadores na Câmara Municipal. Se você tem planos de concorrer, o prazo para filiação irá até o dia 6 de abril”, lembrou o pré-candidato.

O evento do Avante contou a palestra do consultor de marketing político, Marcelo Vitorino. Ele informou que o próximo evento de capacitação sobre marketing eleitoral será direcionado para as mulheres do Avante dos demais partidos aliados.