David Almeida acompanha avanço das obras do parque Encontro das Águas Rosa Almeida

David Almeida, esteve, na manhã desta terça-feira, 8/4, em visita técnica às obras do parque Encontro das Águas Rosa Almeida, primeira intervenção arquitetônica assinada por Oscar Niemeyer, no Amazonas. Localizado na avenida Desembargador Anísio Jobim, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, o parque representa um marco histórico e arquitetônico para a cidade, com vista privilegiada para o encontro dos rios Negro e Solimões.





“Estamos aqui, hoje, verificando o progresso desta grande obra que vai transformar o turismo e a relação de Manaus com suas águas. O parque Rosa Almeida é mais um passo na nossa proposta de virar a cidade de frente para os rios. Esta é uma obra assinada por Oscar Niemeyer, e a nossa previsão é entregá-la até o Natal deste ano, como um presente para os manauaras”, destacou o prefeito.

Com mais de 120 mil metros quadrados, o parque passa por obras de contenção do talude, terraplenagem e estabilização do solo, com uso da técnica de jet grouting. Já foram executadas 155 estacas e outras 111 estão previstas para garantir a segurança e durabilidade da estrutura.

O projeto arquitetônico original de Niemeyer, concebido, em 2005, como um mirante, foi ampliado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), que transformou o espaço em um parque urbano completo, após a retirada das torres da antiga Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) que limitavam a área útil do terreno.

“A obra está dentro do cronograma. Mesmo com alguns dias de chuva, estamos conseguindo manter o ritmo. O conceito foi ampliado de mirante para parque, o que possibilitou novas atrações: teremos a ‘Oca Niemeyer’, um espaço de exposições múltiplas; um restaurante panorâmico sobre o barranco; dois quiosques gourmet; playground, pet space, áreas para artesanato e estacionamentos para PcDs e idosos. É um equipamento urbano pensado para oferecer experiências de cultura, lazer e bem-estar. É um projeto que trabalha a biofilia, essa conexão entre o ser humano e os recursos naturais. Isso faz bem para a alma, para a mente e para o corpo”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

A obra é executada pelo consórcio Encontro das Águas, com licenciamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-AM) e monitoramento arqueológico permanente. A entrega final está prevista para o fim de 2025, consolidando o parque Rosa Almeida como novo símbolo da integração entre cidade, arquitetura e natureza.