David Almeida acompanha obra emergencial em trecho desnivelado na Djalma Batista

O prefeito David Almeida acompanhou, na manhã deste domingo, 5/2, o início dos trabalhos de recuperação do trecho desnivelado na avenida Djalma Batista, sentido Centro. Os serviços estão sendo executados pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Vamos realizar, hoje, uma obra paliativa, a fim de conter esse desnível e aterrar o buraco. O intuito é que o trânsito volte a fluir normalmente, para não prejudicarmos os motoristas”, destacou o prefeito.

O buraco se deu devido à forte chuva e subida do leito do igarapé do Bindá. A tubulação antiga, já desgastada, não suportou o volume de água do igarapé, o que ocasionou fuga de material e, consequentemente, a formação do buraco.

Na ocasião, o prefeito anunciou que uma intervenção estrutural deve se iniciar nos próximos dias. “Hoje, estamos aterrando para devolver o tráfego. Posteriormente, vamos executar algo maior para conter de vez esse problema. São problemas crônicos, que acontecem na cidade devido às fortes chuvas, mas a nossa Secretaria de Obras está atenta, bem como os nossos valorosos servidores”, complementou.

O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, engenheiro Efrain Aragão, explica que a área segue em observação. “Estamos trabalhando para fazer a correção pontual neste domingo. Os estudos continuam para resolvermos o problema de forma definitiva, conforme determinou o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior. É um problema complexo e requer mais planejamento e tempo”, afirma.

O trecho com obras está isolado. O trânsito na avenida Djalma Batista, sentido Centro, flui de forma lenta, com a mediação de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).