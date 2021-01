David Almeida afirma que município tem oxigênio para manter serviços básicos

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu, durante entrevistas concedidas à Band News e Band TV, nesta quinta-feira, 14/1, à tarde, que o município ainda possui oxigênio para manter os seus serviços em funcionamento. David aproveitou a audiência dos veículos de comunicação para fazer um apelo nacional e solicitar que o governo federal e estados vizinhos ajudem o Amazonas a sair do momento mais complicado na guerra contra o novo coronavírus.

O prefeito explicou que o oxigênio que possui no município vai conseguir manter os serviços básicos que são obrigação da Prefeitura de Manaus. “Nas unidades do município nós temos oxigênio para manter os serviços do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da nossa maternidade (Moura Tapajóz) e do nosso abrigo de idosos, que muito necessitam. Temos mais algum tempo de oxigênio”, explicou.

David fez o comparativo de que durante o primeiro pico de Covid-19 na cidade, no ano passado, foram consumidos aproximadamente 30 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Hoje, neste cenário, seriam necessários 76 mil metros cúbicos para abastecer todas as unidades hospitalares da cidade. Mas, segundo o prefeito, a capacidade de produção das usinas instaladas em Manaus é de apenas 35 mil metros cúbicos.

Tendo em vista a triste realidade, David classificou esta quinta-feira como “o dia mais triste da história de Manaus” e solicitou a ajuda de outros estados para o enfrentamento à pandemia e suporte aos pacientes mais agravados.

“As unidades do Estado enfrentam dificuldades. Até os hospitais particulares já estão sem oxigênio. Nas próximas horas, vai faltar mais. Esse é o dia mais triste da história da nossa cidade. Então, nós precisamos que os Estados que têm esse produto, esse insumo, nos ajudem. O governo federal está aqui presente, mas a nossa necessidade é muito grande”, desabafou.