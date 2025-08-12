David Almeida amplia frota do Samu com cinco novas ambulâncias

O prefeito de Manaus, David Almeida, e a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Shádia Fraxe, entregam, nesta terça-feira, 12/8, às 15h30, cinco novas ambulâncias para fortalecer as ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na capital. O evento acontece na sede da Semsa, na avenida Maceió, nº 160, Adrianópolis, zona Centro-Sul.





Das cinco ambulâncias a serem incorporadas à frota do Samu, quatro são Unidades de Suporte Básico (USB) e uma é de Suporte Avançado (USA). Somadas às unidades em operação, a frota do Samu será ampliada para 38 Unidades de Suporte Básico, oito Unidades de Suporte Avançado, 16 motolâncias e duas ambulanchas.

As novas ambulâncias integram o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde, do governo federal, por meio do Ministério da Saúde.

Durante a solenidade, o prefeito David Almeida também fará o reconhecimento simbólico da atuação do Samu com a entrega da placa de “Selo Diamante do programa EMS Angels Awards”. Este prêmio reconhece a qualidade do atendimento prestado pelo Samu a pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), indicando que o serviço alcançou o mais alto nível de excelência no atendimento móvel de urgência para os casos.