David Almeida amplia vantagem sobre Amom Mandel em nova pesquisa eleitoral

O prefeito de Manaus, David Almeida, segue ampliando sua vantagem na disputa eleitoral com 29,1% das intenções de voto estimulado de acordo com a pesquisa Direto ao Ponto, publicada nesta segunda-feira (8). Se as eleições fossem hoje, Almeida estaria reeleito com 4,1% a mais do que o segundo colocado.





Atrás de David Almeida aparecem os deputados federais Amom Mandel, com 25,0% e Capitão Alberto Neto, com 12,3%.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, não decola e continua estacionado em 10,0%, aponta a Direto ao Ponto.

Na sequência, aparecem Wilker Barreto (Mobiliza), com 2,3%; Maria do Carmo Seffair (Novo), com 1,0%, Israel Tuyuka (PDT), com 0,9% e Anne Moura (PT), com 0,7% das intenções de voto.

Os votos brancos e nulos correspondem a 11,1%, e a parcela dos que não sabem ou não responderam é de 7,6%.

O Direto ao Ponto Pesquisas ouviu, presencialmente, 1.000 eleitores em Manaus, nas seis zonas eleitorais, entre os dias 01 e 05 de abril.

A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-01614/2024.

O Direto ao Ponto Pesquisas foi a contratante e executora do estudo.