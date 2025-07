David Almeida anuncia construção do novo portal turístico de Manaus

A cidade de Manaus ganhará um novo símbolo de acolhimento e identidade cultural. Nesta terça-feira, 22/7, o prefeito David Almeida anunciou a construção do portal arquitetônico oficial da capital amazonense, um marco turístico que reforçará a hospitalidade e o protagonismo da cidade como “Capital da Amazônia”.





A iniciativa faz parte do pacote de obras estruturantes previstas para o segundo semestre de 2025, ao lado de projetos emblemáticos como o aquário com peixes amazônicos, a Cidade do Autista e o hospital municipal. A construção do portal será liderada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), sob coordenação da vice-presidente Oreni Braga, e contará com projetos para três locais estratégicos: o aeroporto internacional Eduardo Gomes, a ponte Jornalista Phelippe Daou (ponte Rio Negro) e o porto da Ceasa.

“O novo portal da cidade foi tema de uma reunião minha com o vice-prefeito e secretário de obras, Renato Junior, na tarde de ontem. Nós temos vários projetos em andamento. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos começar a construção de todos eles e, também, a construção do portal da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida.

Segundo o prefeito, a proposta é instalar o portal em um dos principais pontos de entrada da cidade, para valorizar a recepção de quem chega a Manaus.

“Manaus tem sete portas de entradas, das quais, cinco são as principais: vamos colocar de quem chega pela BR-174, quem chega no aeroporto, quem chega pela ponte Rio Negro, quem chega pela 319 na Ceasa e quem chega lá no Centro, pela Manaus Moderna. Nós já identificamos que dessas entradas, três necessitam dessa intervenção, então vamos avaliar qual será a primeira a receber esse grande portal, para presentear a nossa cidade”, destacou.

Infraestrutura turística

A construção do portal se soma a uma série de iniciativas que vêm preparando Manaus para receber melhor os visitantes e, ao mesmo tempo, oferecer mais qualidade de vida à população. Sob a liderança do prefeito David Almeida, a cidade tem recebido novos equipamentos de turismo, lazer e convivência que já se tornaram símbolos de uma nova fase urbana.

Foram entregues espaços como a Casa de Praia Zezinho Corrêa, o parque Gigantes da Floresta, o mirante Lúcia Almeida, o píer Manaus 355, o largo de São Vicente, e estão em fase de implantação o aquário de peixes amazônicos e o parque Encontro das Águas – Rosa Almeida. Mais do que espaços de lazer, essas estruturas representam o fortalecimento da economia criativa, a geração de emprego e renda e a construção de uma nova matriz econômica para a capital.

“Para além da indústria e comércio incentivado, Manaus tem capacidade de expandir e diversificar sua economia. Na minha gestão, estamos investindo forte no setor de serviços, produção rural, economia criativa e turismo, com investimentos diretos tanto na produção rural quanto nos equipamentos turísticos”, afirmou o prefeito David Almeida.

Com esse conjunto de ações, a prefeitura prepara Manaus para se consolidar como destino turístico estratégico da Amazônia e fortalece a base econômica local, reduzindo desigualdades e projetando a cidade para o futuro.

De acordo com a Manauscult, o conceito dos portais vai além de uma estrutura monumental. A ideia é desenvolver um símbolo contemporâneo, com elementos tecnológicos e sensoriais que dialoguem com a floresta, a inovação e a identidade amazônica. O projeto prevê que cada portal leve a mensagem “Seja Bem-vindo à Capital da Amazônia”, uma marca registrada no Ministério do Turismo, que reconheceu oficialmente Manaus com esse título.

“Não pensamos em um portal puramente estático, mas algo que possa ter uma simbiose da floresta com tecnologia”, explicou Oreni Braga, vice-presidente da Manauscult. “Queremos um portal contemporâneo, que converse com as inovações que Manaus vem recebendo na gestão David Almeida.”

A iniciativa reforça o compromisso da gestão David Almeida com a valorização do turismo, da cultura e do orgulho de ser manauara. O anúncio oficial do local de implantação será feito nas próximas semanas, com cronograma de obras integrado às demais entregas previstas até o final de 2025.