David Almeida anuncia vacinação para pessoas de 36 anos ou mais para este fim de semana

Em busca de acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no início da noite desta sexta-feira, 18/6, que neste fim de semana a Campanha de Imunização, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), irá contemplar pessoas com 36 anos ou mais. Além disso, quatro pontos de vacinação vão funcionar com horário estendido até as 22h.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a antecipação da nova etapa tem como objetivo atingir a marca de 1 milhão de doses aplicadas na capital do Amazonas.

“Estamos ampliando a Campanha de Imunização para chegar, neste fim de semana, a 1 milhão de doses aplicadas. Além disso, ampliamos o funcionamento de quatro grandes pontos de vacinação, para facilitar o acesso da população que está saindo do trabalho. A vacinação é a arma que temos para vencer esse vírus e voltar à normalidade”, enfatizou Almeida.

Postos com horários estendidos

Os postos que tiveram o horário estendido são: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte; Centro de Convenções Studio 5, localizado no Japiim, zona Sul; Clube do Trabalhador – Sesi, localizado no bairro Coroado, zona Leste; sambódromo, localizado no Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Para a vacinação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto, e CPF. Quem vai se vacinar por faixa etária também precisa apresentar comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

Os outros grupos devem consultar a exigência de documentos específicos no site da Semsa. A lista pode ser acessada diretamente pelo link bit.ly/docsvacinacovid.

Segunda dose

Os que já estiverem no período de se vacinar com a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneca devem consultar o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirigir diretamente aos postos, se tiverem perdido o prazo, levando documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. O período entre doses recomendado para a CoronaVac é de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.