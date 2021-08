David Almeida assina mais de 260 progressões de carreira de servidores da educação

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quarta-feira, 25/8, mais de 260 progressões referentes ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), de servidores da rede municipal de ensino, no Plano de Valorização dos Profissionais da Educação.

A decisão oportuniza o chefe do poder Executivo a resgatar um processo histórico de justiça, com tratamento remuneratório desses profissionais.

As assinaturas feitas pelo prefeito vão beneficiar mais de 4.500 servidores, com mais de seis mil progressões, até o final deste ano, com recursos na ordem de R$ 40 milhões, o que inclui, nesse valor, o débito deixado por administrações passadas.

Nomeação

David Almeida também assinou nesta quarta-feira, a 29ª convocação para 47 professores de nível superior, que estavam no cadastro reserva do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de 2017.

“Assinei também a nomeação de 47 professores do último concurso público, que irão reforçar a Semed, no processo de educação da nossa juventude, dos nossos alunos da rede municipal”, explicou.

A nomeação vai suprir as vacâncias de aposentadoria e morte de servidores. Os contemplados serão designados nas escolas das Divisões Distritais Zonais (DDZ), de disciplinas diversas.

Escola indígena

O prefeito David Almeida assinou, também, nesta quarta, o projeto que visa a criação da primeira escola indígena municipal. O documento será enviado à Câmara Municipal de Manaus (CMM).