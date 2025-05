David Almeida celebra Dia das Mães com baile emocionante para idosos em Manaus

Com alegria, música e muita emoção, o prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta sexta-feira, 9/5, do “Baile Solidário das Mães”, no Parque Municipal do Idoso, zona Centro-Sul da capital. O evento, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) e do Fundo Manaus Solidária (FMS), homenageou as mães da melhor idade com uma programação especial, incluindo a apresentação do cantor nacional Gilliard, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar social, o cuidado e a valorização da pessoa idosa.





Ao lado do vice-prefeito Renato Júnior e de autoridades da gestão municipal, o prefeito relembrou a presença de sua mãe no espaço, destacando o valor do convívio familiar e da atenção à população idosa.

“É difícil vir aqui e não me emocionar. Eu trazia minha mãe para o parque e estar hoje aqui com vocês é algo que me toca profundamente. Temos trabalhado com políticas públicas voltadas à melhor idade, para garantir qualidade de vida e dignidade. A presença de vocês dá sentido ao nosso trabalho”, declarou o prefeito David Almeida, sob aplausos do público presente.

A iniciativa integra o eixo Manaus Social do Plano de Governo “Manaus Mais 2025–2028”, que orienta ações voltadas à inclusão, cidadania e melhoria da qualidade de vida da população, com foco na atenção a grupos historicamente vulneráveis, como a pessoa idosa.

O vice-prefeito Renato Júnior, que representou a segunda-dama Symmone Magalhães — atual madrinha da Fundação Doutor Thomas — reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas inclusivas. “Cada rosto aqui carrega uma trajetória de luta e conquistas. Nosso trabalho é garantir que essas histórias continuem sendo valorizadas com amor, respeito e ações concretas. E como bem lembra a madrinha da fundação, minha esposa Symmone, cuidar da pessoa idosa é cuidar da memória e da dignidade de Manaus”.

A festa contou também com apresentações de artistas locais como DJ Ery Castro, Leandro Nascimento, Athayde Muller e a banda Uns e Outros. O tradicional momento da coroação da “Rainha do Parque” encantou os presentes, que puderam participar ainda de sorteios e atividades culturais. A entrada foi gratuita, com doações voluntárias de alimentos não perecíveis, destinados às comunidades afetadas pela cheia do rio Negro.

O diretor-presidente da Fundação Doutor Thomas, Eduardo Lucas, destacou o simbolismo da data e o empenho da equipe em transformar o espaço em um ponto de acolhimento, alegria e cidadania. “Esta é uma das maiores celebrações do Dia das Mães que já realizamos aqui. Com o apoio do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Renato Júnior, temos reestruturado a FDT para fortalecer os direitos da pessoa idosa. Envelhecer é um direito e é papel do poder público garanti-lo com dignidade”, afirmou Lucas.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, também reforçou a importância do evento. “Esta ação reafirma o nosso compromisso com o cuidado e o respeito à pessoa idosa, proporcionando momentos de carinho, valorização e alegria. Agradeço à equipe da Fundação Doutor Thomas por essa parceria que nos permite ampliar o alcance das nossas iniciativas”.

Dona Iolanda Pereira, de 73 anos, que frequenta o parque há mais de uma década, se emocionou com a homenagem. “Foi tudo lindo. A música, a alegria, os abraços. Senti como se fosse minha família toda reunida. Isso aqui faz a gente se sentir viva”.

Mais que um evento festivo, o “Baile Solidário das Mães” reafirma a política pública estruturada no eixo Manaus Social, voltada a fortalecer vínculos, promover dignidade e ampliar os direitos de quem ajudou a construir a história da capital amazonense.