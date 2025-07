David Almeida celebra dois anos do Dimicro com 1ª edição do ‘Semtepi Itinerante’ de 2025

David Almeida celebrou na manhã desta sexta-feira, 25/7, os dois anos do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), na zona Leste da capital, com a primeira edição do “Semtepi Itinerante” de 2025. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fomento ao empreendedorismo, à inovação e à geração de emprego e renda nos bairros que mais precisam de oportunidade e valorização, integrando o eixo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da gestão municipal.





Na ocasião, o prefeito David Almeida destacou os avanços conquistados desde a inauguração do Dimicro, em 2023. “Dois anos de diversas atividades, várias conquistas e avanços. Aqui no Dimicro a gente fomenta o microempreendedor, para que ele possa crescer e se desenvolver com o apoio da prefeitura. São histórias de superação, inovação e transformação social que nos enchem de orgulho”, declarou.

A estrutura do Dimicro abriga hoje 28 unidades de negócios e já formou cases de sucesso reconhecidos nacionalmente, com empresas que nasceram no distrito e hoje ganham o país com produtos regionais, ecológicos e sustentáveis.

“O Dimicro se transformou num verdadeiro ecossistema de desenvolvimento. São empreendedores locais que produzem, geram emprego e já estão exportando. Esse projeto é sólido, consistente e é a prova de que a prefeitura acredita, investe e aposta no potencial do nosso povo”, reforçou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

Um dos exemplos apresentados no evento foi o de Ricardo Nery, empreendedor da Rico Amazônia, que atua no beneficiamento e comercialização de farinha e castanhas produzidas por ribeirinhos.

“O Dimicro foi fundamental para estruturar nossa empresa. A prefeitura nos oferece um espaço digno e suporte técnico que fazem toda a diferença na hora de negociar com clientes. Hoje vendemos no mercado local, nacional e estamos avançando para o internacional. Isso muda vidas”, afirmou.

Outro destaque é a empresa Amazon Limpa, do empresário Mário Taumaturgo, que transforma resíduos recicláveis em vassouras ecológicas. “Aqui no Dimicro, a gente dorme tranquilo, tem estrutura, segurança e apoio da gestão. Só tenho a agradecer ao prefeito por essa chance de recomeçar com dignidade e gerar emprego a partir da reciclagem”, disse emocionado.

Durante a ação do “Semtepi Itinerante”, dezenas de serviços gratuitos foram oferecidos à população, como atendimento do Sine Manaus, cursos de capacitação, serviços de saúde da mulher e odontologia, cadastro de empreendedores, emissão de documentos, distribuição de mudas e escuta ativa da população com a Ouvidoria-Geral do Município.

Também participaram da ação o Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), a Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), Casa Militar de Manaus e outras pastas da prefeitura.

O prefeito David Almeida ressaltou que o Dimicro já impacta diretamente a vida de centenas de famílias. Estima-se que 70% dos funcionários das empresas instaladas sejam moradores da própria região, contribuindo para o crescimento do IDH local e movimentando o comércio de forma indireta.

“Essa era uma área degradada, esquecida, e hoje é um case de sucesso. Estamos no limite do Jorge Teixeira com o Coliseu, mostrando que o desenvolvimento precisa e vai chegar onde antes não chegava. Manaus vive um novo tempo”, finalizou.