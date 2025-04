David Almeida celebra um ano do mirante Lúcia Almeida, novo cartão-postal de Manaus

O prefeito David Almeida, celebrou, nesta sexta-feira, 4/4, o primeiro ano de inauguração do mirante Lúcia Almeida, espaço que rapidamente se tornou um dos principais cartões-postais da cidade. Localizado no largo da ilha de São Vicente, o mirante é integrado ao casarão Thiago de Mello e oferece uma das vistas mais privilegiadas para o rio Negro. Para marcar a data, a prefeitura preparou uma programação especial com atrações culturais, exposições, apresentações musicais e queima de fogos neste sábado, dia 5.





“Hoje completa um ano da inauguração desse novo cartão-postal da nossa cidade: o mirante Lúcia Almeida, o largo da ilha de São Vicente e o casarão Thiago de Mello. Se você ainda não conhece, se programe. Amanhã, das 14h às 20h, teremos uma programação diversa para todos os públicos, com exposições, apresentações do ‘Hastag Toadas’ e outras atrações. E para quem tem lancha ou jet ski, é uma ótima oportunidade de vir pelo rio, assistir ao pôr do sol e curtir o espetáculo de fogos ao anoitecer”, afirmou o prefeito David Almeida.

Desde sua inauguração, o espaço se destaca como símbolo do novo momento vivido pelo Centro Histórico de Manaus. Mais do que um ponto turístico, o mirante representa a política da atual gestão de valorização da cultura, da economia criativa, de incentivo ao turismo e requalificação do centro histórico.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Jender Lobato, o mirante é um marco para a cidade. “Ele trouxe mais segurança, incentivou o turismo e fortaleceu a economia criativa na região. Nossa missão é garantir que o espaço continue sendo um ponto de encontro para manauaras e visitantes”, destacou.

Espaço para contemplação e cultura

O mirante Lúcia Almeida foi projetado para oferecer uma experiência única aos visitantes. Entre seus principais atrativos estão: vista panorâmica do rio Negro, estrutura moderna e acessível, proximidade com pontos turísticos históricos, espaço para eventos e manifestações artísticas, além de um skyglass liberado ao público com uma varanda que proporciona uma visão transparente para o leito do rio Negro. O mirante também tem sido palco de apresentações culturais e eventos que valorizam a identidade regional.

Além disso, o local está cercado por outros importantes pontos culturais e históricos, como o Museu de Manaus, a praça Dom Pedro 2°, a rua Oscar Ramos e o Centro Cultural Óscar Ramos, além do histórico prédio Booth Line, que remete ao período áureo da borracha.

Turismo e desenvolvimento econômico

A chegada do mirante Lúcia Almeida representou um impulso para o turismo e o comércio local. Restaurantes, bares, cafés regionais e sorveterias próximos ao local oferecem aos visitantes a oportunidade de experimentar sabores tradicionais, como o famoso X-Caboquinho, o tambaqui assado e sucos regionais, como o de cupuaçu e açaí.

Outro grande diferencial do mirante é sua localização estratégica, à beira do rio, contando com o serviço de atracação do píer Manaus 355, inaugurado em 9 de junho de 2024. A estrutura permite que barqueiros, proprietários de lanchas, jet skis e outros meios de transporte fluvial atraquem suas embarcações com facilidade, tornando o mirante acessível também pelo rio Negro.

“O turismo fluvial é uma vocação natural da nossa cidade e o píer Manaus 355 fortalece ainda mais essa integração. O visitante pode chegar pelo rio, conhecer o mirante e seguir para outros pontos turísticos do centro histórico”, ressaltou Jender Lobato.

Mais do que um ponto de lazer, o mirante Lúcia Almeida simboliza um novo olhar para Manaus. O espaço, que funciona das 7h à 0h, reforça a identidade manauara e promove uma maior interação entre os cidadãos e o patrimônio natural e cultural da cidade.

Com o crescimento do turismo na Amazônia, iniciativas como essa são essenciais para valorizar a cidade e proporcionar experiências inesquecíveis. Seja para contemplar um pôr do sol deslumbrante ou sentir a brisa do rio Negro, o mirante Lúcia Almeida se firma como um dos destinos mais emblemáticos da capital amazonense.