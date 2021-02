David Almeida comemora mais de 9 mil pessoas vacinadas em um único dia

Nesta terça-feira, 2/2, Manaus conquistou uma bela vitória na luta contra a Covid-19. Após o encerramento das atividades diárias, dos postos de vacinação, o prefeito David Almeida anunciou que 9.765 pessoas, entre profissionais da saúde e idosos com 75 anos ou mais, foram vacinados nos sete pontos instalados pela cidade, de acordo com os dados colhidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A marca desta terça-feira foi a maior registrada em apenas um dia, desde o início da campanha de imunização.

Para acelerar o processo de vacinação, nesta quarta-feira, 3, um novo posto de imunização, exclusivo para o atendimento dos profissionais de saúde, será inaugurado no Centro de Convenções de Manaus, popularmente conhecido como “sambódromo”, na zona Centro-Oeste.

Contente com o recorde diário de vacinados, para David Almeida a marca é resultado das ações promovidas, nos últimos dias, pela prefeitura. Entre elas, algumas destacadas pelo prefeito, estão a decisão de antecipar a vacinação dos idosos com idades entre 75 e 79 anos, e a abertura do posto de imunização da zona Sul, instalado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na antiga bola da Suframa.

Tudo isso, alinhado com a ampla divulgação da campanha pelas mídias da prefeitura, que contribuíram para a aceleração no processo de vacinação.

“O recorde de vacinados comprova que estamos no caminho certo para livrar a nossa cidade desse vírus, que vem causando tanta dor à nossa população. Estamos trabalhando, diuturnamente, para acelerar o processo de imunização e conseguir cumprir a nossa meta de vacinar todos os profissionais da saúde e os idosos com 75 anos ou mais, até o próximo fim de semana”, salienta o prefeito.

Novo posto

A marca de vacinados deve continuar crescendo nos próximos dias, visto que, nesta quarta-feira, 3, a Prefeitura de Manaus abrirá mais um posto de vacinação exclusivo para o atendimento dos profissionais da saúde. A estrutura será montada no sambódromo, e vai funcionar diariamente, inclusive nos fins de semana, no horário das 9h às 16h, com atendimento pelos sistemas de drive-thru e ponto fixo.

O posto será exclusivo para trabalhadores da saúde das redes pública e privada, que se enquadram nos grupos de prioridade 1, 2 e 3 da fase atual da campanha, e que já estão sendo atendidos em outros sete pontos montados pela prefeitura.